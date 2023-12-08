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Düzce Üniversitesi Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu'nda Anılarla Beslen Konferansı ve Çilimli Pirinci Workshopu Gerçekleştirildi

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Düzce Üniversitesi Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu tarafından düzenlenen Anılarla Beslen adlı konferans ve Çilimli Pirinci workshopu gerçekleştirildi. Programda, Çilimli Belediye Başkanı, üniversite yöneticileri, uzmanlar ve öğrenciler yer aldı.

Düzce Üniversitesi Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu tarafından düzenlenen Anılarla Beslen adlı konferans ve Çilimli Pirinci workshopu gerçekleştirildi.

Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa, Çilimli Belediye Başkanı Muhsin Yavuz, Düzce Üniversitesi Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Muammer Mesci, Geleneksel Türk Mutfağı Uzmanı, Gastronomi Araştırmacısı Şefika Günyel, Operasyonel Sürdürülebilirlik Lideri Melda Tuna ile Düzce Üniversitesi akademik personeli ve öğrencileri katıldı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Yüksekokulu Müdürü Mesci, akreditasyon çalışmalarında sona gelindiğini ve yakın zamanda sonuçlanacağını belirterek, akreditasyon dahilinde öğrencilerin diplomalarının yurtdışında da geçerliliği olacağına dikkat çekti. Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu'nun kuruluşunun 30. yılı anasına birçok etkinlik düzenlediklerini ifade eden Mesci, etkinliklerde emeği geçenlere teşekkür etti.

Şefika Günyel, Anılarla Beslen projesinin ilk kez bu programla başladığını dile getirerek bir süre sonra, doğal, besin değeri yüksek gıdalarla beslenemeyeceğimize işaret etti. Bu konuda en önemli noktanın sürdürülebilirliği sağlamak olduğunun altını çizen Günyel, Düzce Üniversitesi öğrencilerine; farklılaşmak için geleneksellik, ürün yönetimi, coğrafi işaret ve sürdürülebilirlik alanlarında kendilerini geliştirmelerini ve farkındalık kazanmalarını tavsiye etti.

Melda Tuna ise sürdürülebilir gıda sistemi konusundaki sunumunu katılımcılarla paylaştı. Sürdürülebilirliğin; iklim krizi, tüketicilerin sürdürülebilir gıda talebinin artması, konuyla ilgili yasalar ve bu konudaki finansal avantajlar sebebiyle öne çıktığını dillendiren Tuna, geleceğin gıda sistemi için, sorumlu üretim, sorumlu tedarik ve sorumlu tüketimin önemi üzerinde durdu. Kültür mirasının korunması gerektiğini vurgulayan Tuna, sürdürülebilir restoran kriterleriyle konuşmasını noktaladı.

Teşekkür belgelerinin takdiminin ardından Düzce Üniversitesi Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Uygulama Mutfağı'nda "Çilimli Pirinci" adlı workshop gerçekleştirildi. Türk Mutfağı Uzmanı ve Gastronomi Araştırmacısı Şefika Günyel ve Şef Ethem Sassin; yakın zamanda coğrafi işaret alması beklenen, besin değeri yüksek, siyah renkli Çilimli pirincinin pişirilmesini uygulamalı olarak gösterdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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