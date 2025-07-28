Düzce UMKE Ekibi Karabük'teki Orman Yangınında Görevde

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı UMKE ekibi Karabük'teki orman yangınında destek için görevdeler.

Karabük'te devam eden orman yangınına müdahale çalışmalarına destek amacıyla, Düzce İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda 1 UMKE aracı ve 5 UMKE personeli bölgeye sevk edildi. Yangınla mücadelede görev alan ekiplerin sağlık güvenliğini sağlamak, yaşanabilecek yaralanmalarda hızlı tıbbi müdahale ve tahliye hizmetlerini sunmak üzere sahada bulunan UMKE personeli, yeşil vatanı koruma mücadelesine sağlık alanında katkı sağlıyor. - DÜZCE