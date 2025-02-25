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Düzce Sosyal Yardımlaşma Vakfı Kış Şartlarında İhtiyaç Sahiplerine Destek Oluyor

Düzce Sosyal Yardımlaşma Vakfı Kış Şartlarında İhtiyaç Sahiplerine Destek Oluyor
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Düzce'de sosyal yardımlaşma ruhunu sürdürmek amacıyla Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, kış günlerinde ihtiyaç sahibi ailelere yardım etmek için çalışmalarına devam ediyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Düzce'de çetin geçen kış şartları ile birlikte şehirde sosyal yardımlaşma ruhunu güçlü tutmaya devam ediyor.

Düzce'de soğuk geçen kış günlerinde ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak için kolları sıvayan Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede olumsuz hava şartlarına rağmen ekipler ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine giderek sosyal yardımlaşma ruhunu güçlü tutup ailelerin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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