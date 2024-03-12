Düzce'nin Yığılca ilçesinde ihtiyaç sahibi hanelere Ramazan paketi dağıtıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Yığılca ilçesinde ihtiyaç sahibi hanelere Ramazan paketi dağıtımı yapıldı.

Yığılca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğüne bağlı ekipler Ramazan Ayı'nın ilk gününde ilçe genelinde ihtiyaç sahibi hanelere Ramazan Paketi dağıtımı gerçekleştirdi. Ramazan paketlerinin muhteviyatı dağıtımı geçekleştirilen hanelerin nüfus sayısına göre belirlenirken Ramazan ayı süresince ihtiyaç sahibi haneler Ramazan paketi için başvuruda bulunabiliyor. - DÜZCE