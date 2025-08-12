Düzce'nin Coğrafi İşaretli Yufkalı Konuralp Pilavı'nın Püf Noktaları

Düzce(İHA) – Düzce'nin Konuralp bölgesinde yetişen pirinçten yapılan ve Coğrafi işaret alan Konuralp Pilavı'nın lezzetli olmasının püf noktalarını anlatan Ayşe Kaya, "Pirinç Konuralp pirinci olacak. İçine kemik suyu katılacak" dedi.

Düzce'nin Konuralp bölgesinde yetişen pirinçten yapılan ve geçmişi 1500'lü yıllara dayanan, Osmanlı Saray Mutfağının da vazgeçilmez yiyecekleri arasında olan Yufkalı Konuralp Pilavı, aradan geçen zaman içerisinde unutulmaya yüz tutmuştu. Sokak aralarında yakılan ateşlerin üzerinde kazanlarda pişirilen Konuralp Pilavı, 2021 yılında alınan Coğrafi işaretle yeniden gündeme geldi. Yaklaşık 4 yıldır hem Düzce'de hem de Türkiye'nin bir çok noktasında pişirilmeye başlanan ve lezzetine doyulmayan Yufkalı Konuralp Pilavı'nın püf noktalarını anlatan Ayşe Kaya, "Pilavımızın özelliği öncelikle pirincimiz Konuralp'te yetişiyor. Kemik suyundan yapılması. İçine her kattığımız kendi üretimimiz. Pilavımızın bir başka özelliği ise geçmişi 1500'lü yıllara kadar dayanıyor. Saray mutfağında yeniliyormuş. Saray mutfağına kadar giriyormuş" dedi. - DÜZCE