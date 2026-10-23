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Düzce Kent Konseyi yönetimi, Vali Makas'a nezaket ziyaretinde bulundu

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Düzce Kent Konseyi yönetimi, Vali Makas'a nezaket ziyaretinde bulundu
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Düzce Kent Konseyi Başkanı Orhan Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Mehmet Makas'a nezaket ziyaretinde bulundu. Görüşmede Kent Konseyinin yeni dönemde yürüteceği faaliyetler ve Düzce'nin gelişimine katkı sağlaması hedeflenen projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

DÜZCE (İHA) – Düzce Kent Konseyi Başkanlığına seçilen Orhan Yılmaz ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Vali Mehmet Makas ile makamında bir araya geldi. ziyaret etti.

Düzce Kent Konseyi'nde yeni dönemin başlamasıyla birlikte Başkan Orhan Yılmaz ve yönetimi, kentteki kurumlarla temaslarına başladı. Bu kapsamda heyet, Vali Mehmet Makas'a nezaket ziyaretinde bulundu. Valilik makamında gerçekleşen görüşmede, Kent Konseyinin yeni dönemde yürüteceği faaliyetler ve Düzce'nin gelişimine katkı sağlaması hedeflenen projeler hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Kent yaşamının geliştirilmesi ve şehir genelinde gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalar üzerinde duruldu. Kent Konseyinin yeni dönemde üstleneceği çalışmalar ve yerel düzeyde iş birliği imkanları değerlendirildi. Düzce Kent Konseyi Başkanı Orhan Yılmaz ve yönetiminin gerçekleştirdiği ziyaret, karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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