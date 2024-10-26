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Düzce İl Müftülüğü'nden Engellilere Yardım

Düzce İl Müftülüğü'nden Engellilere Yardım
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Düzce İl Müftülüğü, ihtiyaç sahibi ailelere destek vermeye devam ederken, Engelliler Derneği Başkanı Mustafa Akbaş'ın katkılarıyla bir engelli vatandaşa tekerlekli sandalye bağışladı.

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü Düzce'de ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımlarına devam ediyor.

Düzce İl Müftülüğü, ilde ihtiyaç sahibi ailelere destek vermeye devam ediyor. Yapılan çalışmalar ile mahalle de ki din görevlilerin tespit ettiği ailelere her konuda destek verilirken, bu sefer Düzce Engelliler Derneği Başkanı Mustafa Akbaş'ın destekleri ile engelli bir vatandaşa hayırseverlerin desteği ile tekerlekli sandalye bağışlandı. Müftülüğe bağlı Engelli koordinatörlüğü çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam etmeyi planlıyor. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mustafa Akbaş Kültür Sanat Engelliler Yerel Yaşam

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