Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın'a Veda Yemeği Düzenlendi
Düzce'de veda yemeğiyle uğurlanan Emrullah Aydın, Kocaeli Milli Eğitim Müdürü olarak atandı. Düzce Valisi Selçuk Aslan, Aydın'a teşekkür ederken yeni görevinde başarılar diledi.
DÜZCE(İHA) – Düzce İl Milli Eğitim Müdürü iken Kocaeli Milli Eğitim Müdürü olarak atanan Emrullah Aydın için veda yemeği düzenlendi.
Düzce Öğretmen Evinde gerçekleştirilen veda yemeğine Düzce Valisi Selçuk Aslan, eşi Pınar Aslan, Milli Eğitim Müdürlüğü personeli ve öğretmenler katıldı.
Vali Selçuk Aslan, Emrullah Aydın'a Düzce'de görev yaptığı süre boyunca sunduğu hizmetlerden dolayı teşekkür edip yeni görevinde başarılar diledi. - DÜZCE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel