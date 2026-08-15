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Düzce İl Jandarma Komutanlığı'nda görev değişimi

Düzce İl Jandarma Komutanlığı'nda görev değişimi
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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Düzce İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mustafa Tetik, Tuğgeneral rütbesine terfi ederek Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'na atandı. Boşalan Düzce görevine ise Giresun İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Kıdemli Albay Mustafa Kılınç getirildi.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı'nda görev değişimi yaşandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Düzce İl Jandarma Komutanı olarak görev yapan Jandarma Kıdemli Albay Mustafa Tetik, Tuğgeneral rütbesine yükseltilerek Tunceli İl Jandarma Komutanlığı görevine atandı.

Tetik'in Tunceli'ye atanmasının ardından Düzce İl Jandarma Komutanlığı görevine ise Giresun İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Kıdemli Albay Mustafa Kılınç getirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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