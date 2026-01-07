Düzce İGM üyeleri sandık başına gitti

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Genel Meclisi (İGM) denetim komisyonu seçimi yapıldı.

Düzce İGM toplantısı Meclis Başkanı Fazlı Koç başkanlığında yapıldı. Açılış ve yoklama ile başlayan toplantıda katip üye Şükrü Sert tarafından bir önceki karar özetlerini kapsayan tutanak okundu.

Gündemin bir diğer maddesi 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 17'nci ve İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21'inci maddeleri gereğince, İl Özel İdaresinin 2025 yılı gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetlenmesi amacıyla Denetim Komisyonu seçimi yapıldı. Yapılan oylama sonucunda Şükrü Sert, Oğuzhan Küçük, Ömer Yıldırım, Ümit Tekel ve İsmail Akalın denetim komisyonu üyeliğine seçildi.

İhtisas komisyonlarından gelen raporlar kapsamında; Plan ve Bütçe Komisyonu raporu, Komisyon Başkanı Hasan Aktürk tarafından meclise sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi. - DÜZCE