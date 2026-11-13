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Düzce İl Emniyet Müdürü Ergüder, ekim ayında başarılı personele belge ve hediye verdi

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Düzce İl Emniyet Müdürü Ergüder, ekim ayında başarılı personele belge ve hediye verdi
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Düzce İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, ekim ayında görevlerinde üstün başarı ve gayret gösteren emniyet personeline teşekkür belgesi ve hediye takdim etti. Programda Ergüder, özverili hizmetin önemine dikkat çekerek personelin başarılı çalışmalarının devamını diledi.

Düzce İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, ekim ayında görevlerinde üstün başarı ve gayret gösteren emniyet personeline teşekkür belgesi ve hediye takdim etti.

Düzce Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ve ekim ayında başarılı çalışmalarıyla öne çıkan personel ödüllendirildi. İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, görevlerini özveri ve gayretle yerine getiren personelle bir araya geldi. Düzenlenen programda başarılı personele teşekkür belgesi ve hediye takdim eden Ergüder, gösterdikleri üstün gayretten dolayı çalışanları tebrik etti.

Personelin başarılı çalışmalarının devamını dileyen Ergüder, emniyet teşkilatında özverili hizmetin önemine dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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