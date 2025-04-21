Düzce Fen Lisesi'nde Meslek Söyleşileri Devam Ediyor

Düzce Fen Lisesi, meslek söyleşilerinin konuğu Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, sevilen tiyatro ve sinema oyuncusu Nurullah Çelebi oldu.

Düzce Fen Lisesi konferans salonunda meslek söyleşileri devam ediyor. Öğrencilerin bu seferki konuğu Dr. Yasin Yılmaz ve sevilen sanatçı Nurullah Çelebi oldu. Yılmaz, çalışmanın çok önemli olduğunu belirterek "Sizin gibi lise öğrencisi olduğum yıllarda bu göreve geleceğim kesinlikle aklımda yoktu. Doktor olacağım, daha sonra sağlık müdürü olacağım gibi şeyler aklımdan geçmiyordu. Tabii hepiniz iyi bir okulda okuyorsunuz. Hepiniz bu toplum içinde farklı alanlarda farklı dokunuşlar yapacaksınız. İnşallah pratik çözümler üretebilen bireyler olursunuz. Önemli olan yaptığınız iş değil, önemli olan yaptığınız işi en iyi yapmış olmanızdır" diye konuştu.

Dr. Yılmaz, daha sonra yaptığı meslek ile ilgili bilgiler vererek öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Sevilen sanatçı Çelebi ise öğrencilere şansınız güzel olsun temennisinde bulunarak "Gönül ister ki, hangi mesleği yaparsanız yapın sanatın içinde olun, eğitiminizi ve işinizi yarım bırakmadan sanat ile ilgilenin" diye konuştu.

Söyleyişin ardından ise öğrenciler Dr. Yılmaz ve Çelebi'ye çiçek hediye ederek teşekkür ettiler. - DÜZCE