Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneden yeni açıklama

Sırrı Süreyya Önder'den haber var: Çalışmayan kalbinin sağ kısmı...
Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneden yeni açıklama

Sırrı Süreyya Önder'den haber var: Çalışmayan kalbinin sağ kısmı...
Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneden yeni açıklama

Sırrı Süreyya Önder'den haber var: Çalışmayan kalbinin sağ kısmı...
Papa Francis hayatını kaybetti

Papa Francis hayatını kaybetti

Düzce Fen Lisesi'nde Meslek Söyleşileri Devam Ediyor

Düzce Fen Lisesi'nde Meslek Söyleşileri Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Fen Lisesi, Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ve sanatçı Nurullah Çelebi'yi ağırlayarak meslek söyleşilerine devam etti. Dr. Yılmaz, öğrencilerle mesleği hakkında bilgi paylaşırken, Çelebi ise sanatı ve eğitimi bir arada yürütme tavsiyelerinde bulundu.

Düzce Fen Lisesi, meslek söyleşilerinin konuğu Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, sevilen tiyatro ve sinema oyuncusu Nurullah Çelebi oldu.

Düzce Fen Lisesi konferans salonunda meslek söyleşileri devam ediyor. Öğrencilerin bu seferki konuğu Dr. Yasin Yılmaz ve sevilen sanatçı Nurullah Çelebi oldu. Yılmaz, çalışmanın çok önemli olduğunu belirterek "Sizin gibi lise öğrencisi olduğum yıllarda bu göreve geleceğim kesinlikle aklımda yoktu. Doktor olacağım, daha sonra sağlık müdürü olacağım gibi şeyler aklımdan geçmiyordu. Tabii hepiniz iyi bir okulda okuyorsunuz. Hepiniz bu toplum içinde farklı alanlarda farklı dokunuşlar yapacaksınız. İnşallah pratik çözümler üretebilen bireyler olursunuz. Önemli olan yaptığınız iş değil, önemli olan yaptığınız işi en iyi yapmış olmanızdır" diye konuştu.

Dr. Yılmaz, daha sonra yaptığı meslek ile ilgili bilgiler vererek öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Sevilen sanatçı Çelebi ise öğrencilere şansınız güzel olsun temennisinde bulunarak "Gönül ister ki, hangi mesleği yaparsanız yapın sanatın içinde olun, eğitiminizi ve işinizi yarım bırakmadan sanat ile ilgilenin" diye konuştu.

Söyleyişin ardından ise öğrenciler Dr. Yılmaz ve Çelebi'ye çiçek hediye ederek teşekkür ettiler. - DÜZCE

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.