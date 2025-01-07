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Düzce Fatih Ortaokulu'nda Hamsi Festivali Coşkuyla Kutlandı

Düzce Fatih Ortaokulu'nda Hamsi Festivali Coşkuyla Kutlandı
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Düzce Fatih Ortaokulu'nda düzenlenen Hamsi Festivali'nde veliler balıkları pişirdi, öğrenciler keyifle yedi. Etkinliğe katılım yüksek oldu, okul yönetimi destek verenlere teşekkür etti.

DÜZCE(İHA) – Düzce Fatih Ortaokulunda okul aile birliğinin desteğiyle düzenlenen hamsi festivalinde veliler balıkları pişirdi, öğrenciler afiyetle yediler.

Fatih Ortaokulu'nda bu yıl, iş insanı Serkan Faiz ve Okul Aile Birliği'nin destekleriyle düzenlenen "Hamsi Festivali" büyük bir katılım ve coşku ile gerçekleştirildi. Etkinlik, okulun öğrencileri, velileri tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Okul yönetimi desteklerinden dolayı iş insanı Serkan Faiz'e, Okul Aile Birliği Başkanı Elif Çakır'a ve Yönetim Kurulu üyelerine; balıkların temizlenmesi ve pişirilmesindeki özverili çalışmaları için velilere ve mahalle sakinlerimize; ayrıca, salata malzemelerini sağlayarak etkinliğe katkı sunan Fevzi Çakmak Mahallesi Muhtarı Soner Günher'e teşekkür etti. Öğrencilerin keyifli bir gün geçirdiği etkinlik, birlikte olmanın ve paylaşmanın gücünü bir kez daha ortaya koydu. Öğrenciler, yapılan bu etkinlikten büyük keyif alarak afiyetle hamsilerini yediler. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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