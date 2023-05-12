Düzce Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan emekliliğe ayrıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce Emniyet Müdürlüğü görevini 4 yıldır yürüten 1. sınıf emniyet müdürü Mehmet Ali Akkaplan, yaş haddinden dolayı emekliliğe ayrıldı. Düzce'deki görevinin son gününde il protokolü ile buluşan Akkaplan'a teşekkür plaketi verildi.

Düzce Emniyet Müdürlüğü görevine 2019 yılında Batman'dan atanan 1. sınıf emniyet müdürü Mehmet Ali Akkaplan yaş haddinden dolayı emekliliğe ayrıldı. 4 yıl boyunca Düzce'de uyuşturucu ile mücadele ve asayiş olaylarının önüne geçilmesi için önemli çalışmalarda bulunan Akkaplan için veda programı düzenlendi. Düzce Valisi Cevdet Atay ve il protokol üyelerinin katıldığı programda Düzce için özveri ile çalışan Mehmet Ali Akkaplan'a teşekkür plaketi verildi. - DÜZCE