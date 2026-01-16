Haberler

Düzce'de başarılı polisler ödüllendirildi

Güncelleme:
Düzce İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, aralık ayı içerisinde üstün başarı gösteren emniyet personeline ödüllerini takdim etti. Törende yaptığı açıklamada, güvenliğin sağlanmasında emniyet teşkilatının önemli rolüne dikkat çekti.

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, aralık ayı içerisinde görevlerinde üstün başarı ve gayret gösteren emniyet personelini ödüllendirdi.

Düzenlenen törende, başarılı çalışmalarıyla öne çıkan personele teşekkür belgesi ve hediye takdim eden Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, emniyet teşkilatının özverili çalışmalarının kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında büyük önem taşıdığını vurguladı.

Ergüder, personelin fedakarlık ve disiplinle yürüttüğü görevlerin takdire şayan olduğunu belirterek, başarılarının devamını diledi. Program hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
