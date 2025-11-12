Düzce'de Deprem Şehitleri Anıldı

ı Kerim okunmasının ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar depremde vefat edenlerin kabirlerine karanfil bıraktılar.

Düzce'de 12 Kasım 1999 yılında yaşanan ve merkez üssü Kaynaşlı olan depremin acıları hala tazeliğini koruyor. Bu çerçevede her yıl olduğu gibi bu yılda 316 kişinin hayatını kaybettiği Kaynaşlı ilçesinde 12 Kasım Deprem Şehitleri unutulmadı.

Kaynaşlı Deprem Şehitliği'nde düzenlenen programda ilk olarak depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için Kur'an-ı Kerim okundu. Ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar depremde hayatını kaybeden vatandaşların kabirlerine karanfil bıraktılar.

Vali Selçuk Aslan, Düzce depreminde yaşanan bazı olayları halen hatırladığını belirterek "12 Kasım 1999 tarihinde saatler 18: 57'yi gösterirken 17 Ağustos'un üzerinden henüz daha 3 ay geçmeden 7.2 büyüklüğünde merkez üstü Kaynaşlı ilçemiz olan yabancı bir basın kuruluşunun attığı manşette Türkiye kıyameti yaşadı hafızamdadır taze olarak bu deprem acısının 26. yıl dönümünü idrak ediyoruz. Bu deprem maalesef 316'sı Kaynaşlı ilçemizden olmak üzere 845 kardeşimizi, annemizi, babamızı, komşumuzu yani kısaca canımızı sevdiklerimizi bizlerden ayırdı. Rabb'im hepsinin mekanını cennet eylesin hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Bu sayının nerdeyse 3 katından fazla da yaralımız söz konusu tabii ki hayat orda durmadı. Hayat devam etti geldiğimiz noktada devletimizin güçlü desteği müşfik politikaları ve Düzce'nin azmiyle Düzce'de Kaynaşlı'da sendelediği yerden bugün yeniden ayağa kalktı. Bu büyük acının üzerine Düzce vilayet oldu yaralarını çok daha hızlı sarabilmesi için. Bu acı hala yüreklerimizi andıkça sızlatıyor. Özellikle daha yakın şekilde tanışlarını akrabalarını kaybeden insanlar açısından belki son nefese kadar da devam edecek bir sızı. Ancak ifade ettiğim gibi hayat orda durmadı hayat devam ediyor. Yaşadıklarımızdan güçlü dersler çıkartmamız gerekli tekrar aynı sıkıntılara düşmememiz gerekli. Çünkü afetler özellikle de deprem Türkiye'nin büyük bir gerçeği. Bizler afetlerle özellikle de depremle yaşamak zorundayız güzel bir söz var deprem değil binalar insanlara zarar vermekte. Bu minvalde ilmin bize gösterdiği imkanları en güçlü şekilde kullanarak şehirlerimizi mukavemetli şekilde dirençli şekilde inşa etmek zorundayız. Kendimize yuva bildiğimiz meskenlerimizi hayatımızı idam ettirmek noktasında kullandığımız ticari hanelerimizi iş yerlerimizi ilmin ön gördüğü mühendisliğin emrettiği hususlara göre yaparsak afetler gerçeğimiz olmakla beraber bizler açısından yıkıcı sonuçlar acı sonuçlar bırakmaktan uzaklaşacaktır. Ben tekrar gerek 12 Kasım 1999 depreminde Düzce'de gerekse farklı afetlerde yitirdiğimiz canlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Hepsinin mekanı cennet olsun. 20 şehidimizin haberini dün aldık. Bugün bir kısmı belki uğurlanacak. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum mekanları cennet olsun ailelerine başsağlığı diliyorum milletimizin başı sağ olsun" dedi.

Mezarlıkta gerçekleştirilen programın ardından kentte çeşitli anma programları düzenlendi. - DÜZCE