Düzce Depremi'nin 25. Yılında Tatbikat Gerçekleştirildi

DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi Arama Kurtarma Birimi (DARK) tarafından Düzce Depremi'nin 25. yıl dönümünde tatbikat gerçekleştirildi.

Tatbikatta, senaryo gereği merkez üssü Düzce olan 7,2 büyüklüğünde bir depremin ardından meydana gelen yıkım ve hasar üzerine odaklanıldı. Tatbikat kapsamında senaryo gereği Aziziye Mahallesi'nde yıkılan metruk binadaki enkaz altında kalan vatandaşa hızla müdahale eden DARK ekibi; arama, kurtarma, ilk yardım, tahliye, iletişim ve koordinasyon süreçlerinde, gerçek bir afet anındaki hazırlıklarını test etti. Deprem anında yapılacak müdahalelerin etkinliğini artırmak ve halkın bilinçlendirilmesi amacıyla tatbikat gerçekleştiren DARK Ekibi, yalnızca profesyonel ekiplerin değil aynı zamanda halkında afetlere karşı hazırlıklı olması gerektiğine dikkat çekerek, hazırlıkların gerçek bir afet anında en hızlı ve etkin şekilde hareket edebilme imkanı sağladığını vurguladı. - DÜZCE