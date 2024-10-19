Düzce'den 48 Kişilik Umre Kafilesi Kutsal Topraklara Uğurlandı

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Müftülüğü koordinasyonu ile Düzce'den 48 kişilik kafile dualar ile kutsal topraklara uğurlandı.

Düzce'de diyanet işleri başkanlığı organizasyonu ve İl Müftülüğü koordinasyonunda 48 kişilik kafile dualar ile kutsal topraklara uğurlandı. Umre ibadetini yerine getirmek üzere Düzce'den yola çıkan kafile İl Müftüsü Osman Aydın duaları ile Cedidiye Camii önünde düzenlenen törenle kutsal topraklara uğurlandı. - DÜZCE