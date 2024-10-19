Düzce'den 48 Kişilik Umre Kafilesi Kutsal Topraklara Uğurlandı
Düzce İl Müftülüğü koordinasyonunda, Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile 48 kişilik umre kafilesi dualar eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı.
DÜZCE (İHA) – Düzce İl Müftülüğü koordinasyonu ile Düzce'den 48 kişilik kafile dualar ile kutsal topraklara uğurlandı.
Düzce'de diyanet işleri başkanlığı organizasyonu ve İl Müftülüğü koordinasyonunda 48 kişilik kafile dualar ile kutsal topraklara uğurlandı. Umre ibadetini yerine getirmek üzere Düzce'den yola çıkan kafile İl Müftüsü Osman Aydın duaları ile Cedidiye Camii önünde düzenlenen törenle kutsal topraklara uğurlandı. - DÜZCE