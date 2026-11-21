Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, göreve yeni başlayan öğretmenlerle Namık Kemal İlkokulu'nda bir araya geldi. Söyleşide öğretmenlik mesleğinin sorumlulukları, eğitim anlayışı ve mesleki gelişim konuları ele alındı.

Düzce'de eğitim camiasına yeni katılan öğretmenlere yönelik söyleşi programı düzenlendi. Namık Kemal İlkokulu'nda gerçekleştirilen programa Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, İl Milli Eğitim Müdürlüğü şube müdürleri, okul yönetimi ve göreve yeni başlayan öğretmenler katıldı. Öğretmenlerle tanışmak, mesleki deneyimleri paylaşmak ve beklentileri değerlendirmek amacıyla düzenlenen programda Gülşen Özer, öğretmenlik mesleğinin taşıdığı sorumluluklara dikkat çekti. Söyleşide, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda şekillenen eğitim anlayışı, öğretmenlerin mesleki gelişim süreçleri ve eğitimde üstlendikleri önemli roller üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Program, yeni göreve başlayan öğretmenlerin görüş ve beklentilerini paylaşmasıyla devam etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı