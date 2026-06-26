Yaşlılar için güvenli ve sağlıklı yaşam alanları ele alındı

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü tarafından Huzur Akademisi kapsamında düzenlenen "Yaşlılarımız İçin Güvenli ve Sağlıklı Yaşam Alanları" konulu seminer gerçekleştirildi.

Muharrem Sancaklı Huzurevi'nde gerçekleştirilen etkinlikte Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erdinç Şengüldür'ün konuşmacı olarak yer aldığı programda, huzurevi sakinleri ile kurum çalışanlarına yaşlı bireylerin güvenli, sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürdürebilmeleri için dikkat edilmesi gereken temel konular hakkında kapsamlı bilgiler aktarıldı.

Konuşmasına yaşlılık döneminin yalnızca korunması gereken bir yaşam evresi değil, aynı zamanda bilgi, tecrübe ve insan onurunun en kıymetli şekilde yaşandığı bir dönem olduğunu ifade ederek başlayan Şengüldür, yaşlı bireylerin güvenliğinin sağlanmasının sağlık çalışanları, bakım personeli, aileler ve toplumun ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Düşmelerden korunma ve güvenli yaşam ortamları anlatıldı

Seminerde yaşlı bireylerde en sık karşılaşılan sağlık sorunlarından biri olan düşmelerin önlenmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şengüldür, düşmelerin kalça kırıkları, kafa travmaları ve bağımsızlığın kaybı gibi ciddi sonuçlara yol açabileceğine dikkat çekti. Huzurevlerinde kaygan zeminlerin önlenmesi, yeterli aydınlatmanın sağlanması, tutunma barlarının kullanılması ve yaşam alanlarının güvenli hale getirilmesi gibi çevresel düzenlemelerin önemine değinen Şengüldür, görme bozukluğu, denge problemleri, ilaç kullanımı ve yardımcı yürüme ekipmanlarının doğru kullanımının da düşme riskini azaltmada önemli rol oynadığını ifade etti.

Sağlıklı yaşlanmada koruyucu yaklaşımlar öne çıktı

Programda enfeksiyonlardan korunma, ilaç güvenliği, dengeli beslenme, yeterli sıvı tüketimi ve afetlere hazırlık gibi konular da ele alındı. Yaşlı bireylerde enfeksiyon belirtilerinin her zaman klasik keşiflerle ortaya çıkmayabileceğini belirten Şengüldür, bakım personeli ile yakın çevrenin günlük gözlemlerinin erken tanı açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Yaşlı bireylerin güvenliğinin yalnızca fiziksel sağlıkla sınırlı olmadığını vurgulayan Şengüldür; sosyal destek, saygılı iletişim, mahremiyetin korunması ve bireylerin karar süreçlerine katılımının da sağlıklı yaşlanmanın temel unsurları arasında yer aldığını ifade etti.

Seminerin sonunda huzurevi sakinleri ve kurum çalışanları, tansiyon, diyabet, ilaç kullanımı, düşmeler ve günlük yaşamda dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin merak ettikleri soruları Doç. Dr. Erdinç Şengüldür'e yöneltti. Yoğun ilgi gören etkinlik, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı