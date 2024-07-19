Düzce'de Yalı Çapkını Kuşu Tedavi Altına Alındı

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yaralı olarak bulunan Yalı Çapkını Kuşu tedavi altına alandı.

Akçakoca ilçesi Melenağzı köyünde İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından yaralı olarak Yalı Çapkını kuşu bulundu. Nadir görülen Yalı Çapkını Kuşu tedavi ve bakımının yapılması için Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edilerek, tedavisine başlanıldı. Yaralı kuş tedavisinin ardından yine doğal yaşamına bırakılacak. - DÜZCE