Düzce'de Aronya Bahçesinde Hasat Öncesi İnceleme

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde 5 dekarlık alanda İyi Tarım Uygulamaları kapsamında yetiştirilen Aronya bahçesinde incelemelerde bulunuldu. Üretimde kalite ve ürün çeşitliliğinin artırılması hedefleniyor.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, Kaynaşlı ilçesi Bıçkıyanı köyünde Aronya üretimi yapan üretici Hüseyin Koç'un 5 dekarlık bahçesinde incelemelerde bulundu.

İyi Tarım Uygulamaları kapsamında üretim yapılan bahçede, hasat olgunluğuna ulaşan Aronya ürünleri incelendi. Üretici Hüseyin Koç'tan Aronya yetiştiriciliği, bakım çalışmaları ve hasat süreci hakkında bilgi alınırken, teknik ekip tarafından da bahçenin mevcut durumu değerlendirildi. Program kapsamında Aronya'nın işlenmesiyle elde edilen farklı ürünler de tanıtıldı. Aronya'nın yalnızca yaş meyve olarak değil, katma değerli ürünlere dönüştürülerek değerlendirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

"Aronya alternatif ürünlerden biri"

Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, ürün çeşitliliğinin artırılması ve katma değeri yüksek ürünlerin yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çekti. Uzun, "Aronya, son yıllarda üreticilerimizin ilgi gösterdiği alternatif ürünlerden biri. İlimizin iklim ve toprak şartlarına uygun ürünlerin doğru üretim teknikleriyle yetiştirilmesini önemsiyoruz. Özellikle İyi Tarım Uygulamaları kapsamında gerçekleştirilen üretim, hem kaliteli ve güvenilir ürün elde edilmesi hem de doğal kaynakların korunması açısından değer taşıyor." dedi.

Üretilen Aronya'nın işlenerek farklı ürünlere dönüştürülmesinin üretici gelirlerine de katkı sağlayacağını belirten Uzun, üretimin yanı sıra ürünlerin işlenmesi, çeşitlendirilmesi ve pazara katma değerli şekilde sunulmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı