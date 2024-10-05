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Düzce'de Umre Hazırlık Kursu Eğitim Seminerleri Düzenlendi

Düzce'de Umre Hazırlık Kursu Eğitim Seminerleri Düzenlendi
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Düzce İl Müftülüğü, umre yolculuğuna çıkacak 86 umreci için 'Umre Hazırlık Kursu Eğitim Seminerleri' düzenledi. Seminerde umre ibadetinin önemi vurgulanırken, katılımcılara temel sağlık bilgileri ve kadınlara özgü konular hakkında eğitim verildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Müftülüğü tarafından kutsal topraklara gidecek olan umreciler için "Umre Hazırlık Kursu Eğitim Seminerleri" yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Umre Organizasyonu aracılığıyla umre vazifesini yerine getirmek üzere Düzce'den kutsal topraklara gidecek olan 86 umreci Umre Hazırlık Kursu Eğitim Seminerleri ile bilgilendirildi. İl Müftülüğü Konferans Salonunda Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan seminerde umre ibadetinin önemine değinen İl Müftüsü Osman Aydın, şunları kaydetti: "Şimdi sizler duaların kabul edildiği kutsal topraklara yola çıkmak için hazırlanıyorsunuz. Kur'an-ı Kerim de 'Eğer duanız olmasaydı Rabbim size niçin değer versin' ayeti kerimesinde belirtildiği gibi Rabbimizin değer verdiği kullar olmak için dua etmeliyiz. Sizler bu mübarek yolculuğunuzda daha çok dua etmeli, bundan önceki hatalarınızdan ders almalıyız. Duaların kabul edildiği topraklarda Filistin'e Lübnan'a ve tüm İslam coğrafyasına dua etmenizi istiyorum" ifadelerini kullandı.

Seminer İl Müftü Yardımcısı Yavuz Horoz'un "İbadet Bilinci ve Umre Menasiki" ve Şube Müdürü Cengiz Akça'nın "Temel Sağlık Bilgileri" dersleri devam etti. İl Vaizi Gülay Sözbir'in "Kadınlara Özgü Konular" dersi ile seminer sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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