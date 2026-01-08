Haberler

Kutsal topraklara gidecekler bilgilendirildi

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Düzce'de umre vazifesini yerine getirecek vatandaşlar için eğitim seminerleri düzenlendi. Düzce Müftüsü Osman Aydın, umre ibadetinin manevi yönüne değinerek, hazırlıkların önemi ve ibadetin anlamı üzerine bilgiler sundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen organizasyonla umre vazifesini yerine getirmek üzere Düzce'den kutsal topraklara gidecek olan vatandaşlara umre hazırlık kursu eğitim seminerleri verildi.

Düzce Müftülüğü Salonunda düzenlenen seminerde konuşan Düzce Müftüsü Osman Aydın, umre ibadetinin manevi yönüne dikkat çekerek umre yolculuğunun hem maddi hem de manevi hazırlık gerektirdiğini ifade etti. Osman Aydın, umre ibadetinin sadece bir yolculuk değil, aynı zamanda manevi bir arınma ve yeniden doğuş fırsatı olduğunu vurguladı.

Seminer İl Müftü Yardımcısı Talha Demirkaya'nın uygulamalı umre ibadeti ve umre organizasyonlarında hizmetler, Şube Müdürü Cengiz Akça'nın temel sağlık bilgileri ve umrede çevre bilinci ve İl Vaizesi Neşe Yaldız'ın kadınlara özgü konular dersleriyle sona erdi.

Düzenlenen seminerde umre ibadetinin aşamaları, yapılması gereken hazırlıklar ve dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında katılımcılara detaylı bilgi verildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
