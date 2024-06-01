Düzce'de Süt Haftası Etkinliğiyle Süt Tüketiminin Önemi Vurgulandı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Süt Haftasında büyüme ve gelişme dönemlerinde sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenebilmek için çocukların, annelerin ve yaşlıların günde bir litre, yetişkinlerin ise yarım litre süt tüketmesi gerektiğini aktarıldı.

Düzce Fatih İlkokulu öğrencilerine sütün önemi hakkında bilgilendirme amacıyla bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikte konuşan Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, süt içmeyi alışkanlık haline getirmek için caddelere bilinçlendirici afişler asıldığını belirtti. Süt ve süt ürünlerinin insan sağlığı açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Uzun, bu ürünlerin protein, yağ, karbonhidrat, vitaminler ve mineraller açısından zengin ve dengeli bir senteze sahip olduğunu, dolayısıyla temel bir gıda maddesi olduğunu ifade etti. Özellikle büyüme ve gelişme dönemlerinde sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenebilmek için çocukların, annelerin ve yaşlıların günde bir litre, yetişkinlerin ise yarım litre süt tüketmesi gerektiğini söyledi.

Konuşmasının devamında, sütün üretimden sofraya gelene kadar tüm aşamalarının sağlık açısından güvenilir olmasının büyük önem taşıdığını belirten Esra Uzun, süt ve süt ürünleri satın alırken etiketli, orijinal ambalajlı ve Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan onay numarası almış işletmelerin ürünlerinin tercih edilmesi gerektiğini vurguladı.

İl Müdürü Esra Uzun ayrıca, il ve ilçe Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından öğrencilere gıda israfı ve kaybı konularında bilgilendirme yapıldığını ifade etti.

Her tüketici birer gıda denetçisi

Öğrencilere, tüketicilerin birer gönüllü gıda denetçisi gibi hareket edip, ambalajsız, sokakta açıkta satılan, etiketsiz, üreticisi, markası ve gıda kayıt belgesi olmayan ürünleri satın almamaları gerektiğini belirtti. Ürünlerin son tüketim tarihlerine dikkat edilmesi, ambalajlarının sağlam ve şişmemiş olması gerektiğini söyleyen Tarım Müdürü Esra Uzun, her türlü gıda şikayetlerinin 174 Alo Gıda gıda ihbar hattına bildirilmesi gerektiğini vurguladı. Konuşmasını "Sağlık için, her gün süt içmeyi ve süt ürünü tüketmeyi ihmal etmeyiniz" tavsiyesiyle sonlandırdı.

Düzce'de gerçekleştirilen bu etkinlik, süt tüketiminin önemini vurgularken, halkı bilinçlendirme çalışmalarının ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Ülkemizde de 1991 yılından bu yana kutlanmakta olan Süt Haftasının temel amacı; süt ve süt ürünlerinin beslenmedeki önemini topluma anlatmak ve bu ürünlerin tüketimini artırarak daha sağlıklı bir toplum oluşturmak. - DÜZCE