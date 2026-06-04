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Düzce'de şehit annesi ve babası adına çok amaçlı salon açıldı

Düzce'de şehit annesi ve babası adına çok amaçlı salon açıldı
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DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Beyköy beldesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen hava saldırısında şehit olan Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın anne ve babası adına yaptırılan çok amaçlı salon hizmete girdi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Beyköy beldesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen hava saldırısında şehit olan Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın anne ve babası adına yaptırılan çok amaçlı salon hizmete girdi.

Şehit Ufuk Baysan İlkokulu'nda yapımı tamamlanan 150 kişilik "Hanife-Ramazan Baysan Çok Amaçlı Salonu" için açılış töreni düzenlendi. Okula gelişlerinde öğrencilerin oluşturduğu Türk bayraklı koridordan geçen şehidin annesi Hanife ile babası Ramazan Baysan ve beraberindeki protokol üyeleri, solo horon gösterisiyle karşılandı.

Törende konuşan Düzce Vali Yardımcısı Şevket Cinbir, çok anlamlı açılışta bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Tüm şehitleri rahmetle ve minnetle andıklarını belirten Cinbir, şunları kaydetti:

"Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer urunda ölen varsa vatandır. Burada çok farklı hatıraları canlandırıyoruz. Hain FETÖ'nün giriştiği darbe girişimi gecesi şehit olan Emniyet Müdürümüz Ufuk Baysan'ın muhterem annesi ve babası ile onları bu vatana kazandıran değerler... İki değerin arasında bulunmak ayrıca bir onurdur. Analar yiğitler doğuruyor. 'Söz konusu vatansa, gerisi teferruattır' diyor. Bu ülkenin bölünmez bütünlüğüne göz diken, istiklalimize, istikbalimize kasteden hain terör örgütleri ile mücadele ederken can vermiş aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz."

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek salonun açılışı gerçekleştirildi. Kendi adlarını taşıyan salonu gezen Hanife ve Ramazan Baysan çifti, duygu dolu anlar yaşadı.

Törene, AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, daire amirleri, veliler ve davetliler de katıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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