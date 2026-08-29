Düzce'de İklim Krizi ve Sağlık Eğitimi

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığına bağlı Sağlıklı Hayat Merkezi tarafından "Sağlıklı Hayat Saatleri" çalışması kapsamında iklim krizi ve toplum sağlığı konulu eğitim düzenlendi.

Sağlık okuryazarlığının artırılması, koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi ve çevresel risklere karşı farkındalığın geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen eğitim, Uzm. Dr. Enes Kasapoğlu tarafından verildi. Sağlıklı Hayat Merkezi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen eğitimde, "İklim Krizi: Bugünün İklim Kararları Yarının Sağlığını Belirler" başlığı ele alındı. İklim krizinin yalnızca çevresel bir sorun olmadığı, aynı zamanda toplum sağlığını doğrudan etkileyen önemli bir halk sağlığı konusu olduğu vurgulandı.

Eğitimde, iklim değişikliğine bağlı olarak artan sıcaklıklar, hava kirliliği, su ve gıda güvenliğinde yaşanan risklerin insan sağlığı üzerindeki etkileri hakkında bilgiler paylaşıldı. Program kapsamında ayrıca aşırı sıcaklara karşı alınması gereken tedbirler, risk gruplarının korunması, çevresel risklerin azaltılması, sağlıklı ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarının geliştirilmesi ile bireysel ve toplumsal düzeyde uygulanabilecek koruyucu önlemler anlatıldı.

Eğitimle, iklim krizinin sağlık üzerindeki etkilerine ilişkin farkındalığın artırılması ve vatandaşların çevresel risklere karşı daha bilinçli hareket etmelerinin sağlanması amaçlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı