Düzce'de Sağlık Görevlisinden Takdire Şayan Davranış

DÜZCE(İHA) – Düzce'de geçtiğimiz hafta sonu ayağına kürdan batan kağıt toplayıcısı çocuğa müdahale eden sağlık ekibinden Kenan Alemdar'ın, tedavi sonrasında ayakkabılarını çocuğa vermesinin ardından çocuğa ulaşan valilik eğitim desteğinde bulundu.

Geçtiğimiz hafta sonu İhlas Haber Ajansı'nın haber yaptığı "Ambulans şoförü çocuğu yalın ayak bırakmadı, istasyona galoşla döndü" başlıklı haberin yankıları sürüyor. Düzce Merkez Küçük Sanayi Sitesi'nde ayağına kürdan batan kağıt toplayıcısı çocuğa müdahale eden sağlık ekibinden Kenan Alemdar'ın, tedavi sonrasında ayakkabılarını çocuğa vermesi yüreklere dokunmuştu.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, çocuğa ulaşarak 2025-2026 Eğitim-Öğretim yılı öncesi okul hazırlığı için kırtasiye ve giyim desteğinde bulundu. Sağlık görevlisine ise gösterdiği sağduyulu davranış dolayısıyla teşekkür ederek, ayakkabı hediye etti. Vali Aslan, "Mesleklerine ve vatandaş olma duygusuna olan bağlılıklarıyla toplumun tüm kesimlerinden takdir toplayan ekibimizi ve özellikle ayakkabılarını kağıt toplayıcısı çocuğa vererek istasyona galoşlarla dönen Kenan Alemdar'a teşekkürlerimi iletiyorum. Milletimizin mayasında yer alan yardımlaşma ve dayanışma hasletlerinin bir örneğini bizlere yaşatan ekibimizi yürekten tebrik ediyorum" dedi. - DÜZCE