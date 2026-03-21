Tatilciler dönüşe geçti: Otoyolda akıcı yoğunluk devam ediyor

DÜZCE (İHA) – Ramazan Bayramı'nı memleketinde geçiren tatilciler dönüşe geçti. Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde akıcı trafik yoğunluğu artarak devam ederken, yol durumu dronla görüntülendi.

Ramazan Bayramı nedeniyle 19 Mart'ta Perşembe öğleden sonra başlayan 3 günlük tatilin sona ermesine 1 gün kala yoğun trafiğe takılmak istemeyen tatilciler, erkenden dönüşe geçti. Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde akıcı yoğunluk İstanbul istikametine artarak devam ederken, Ankara istikametine giden araçların az olması dikkat çekti.

Diğer yandan Düzce'de hafif şekilde yağmur ve yüksek kesimlerde ise sis etkili olmaya başladı. Yetkililer, araç sürücülerinin yağışlı havada dikkatli olmalarını, trafik kurallarına uyarak takip mesafelerini korumalarını istedi. - DÜZCE

