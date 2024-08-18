Üye Girişi
Haberler

Düzce'de pandemi döneminde Sinekli Yaylası'na taşınan Mehmet Albayrak, yalnızlığını huzura dönüştürdü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Safari Off-Road Kulübü Başkanı Mehmet Albayrak, pandemi döneminde Sinekli Yaylası'na taşınarak yalnızlığını huzura çevirdi. Albayrak, doğada yaşamanın ve misafirlerini ağırlamanın mutluluğunu yaşıyor.

Düzce'de pandemi döneminde Sinekli Yaylası'na taşınan Mehmet Albayrak, yalnızlığını huzura dönüştürdü. Kış aylarında da yaylada yaşayan Albayrak, "Kalabalık ortamlarda bulunmak bana tat vermiyor" dedi.

Düzce Safari Off-Road Kulübü Başkanı Mehmet Albayrak, 2019 yılında iş yerini kapatarak Sinekli Yaylası'nda ev aldı. 5 yıldır yaylada tek başına yaşayan Albayrak, misafirlerini ağırlamanın mutluluğunu yaşıyor.

Özellikle koronavirüs döneminde huzuru doğada bulduğunu ifade eden Albayrak, "2019 yılında hafta sonları buraya geliyordum. Pandemi döneminde tamamen burada kalmaya başladım. Koronavirüs sonrasında hayatımda yaşadığım bazı sorunlar nedeniyle biraz daha kendime çekilmek istememden dolayı buraya yerleştim. 5 yıldır yaz kış burada yaşıyorum. Artık alıştım. Daha kalabalık ortamlarda bulunmak bana tat vermiyor. Kış aylarında yaylada kimse kalmıyor. Tek başıma ben kalıyorum. Ormanda tek başına kalabiliyor, herhangi bir şey yokken çıkıp gezebiliyorum" dedi.

Doğadan korkmadığını söyleyen Albayrak, "Doğa aşkı bende hep vardı. Çocukluk dönemimizden beri doğanın içindeyiz. Yaşadığım ev olduğu için zamanla toparladım. Evin her tarafında tadilat çalışması yaptım. Misafirlerim geldiğinde rahat kalabilecekleri odalar oluşturdum. Son 2-3 yıldır vatandaşların buraya ilgisi yoğun. Şelalelerimizi görmeye gelenler Abant'a ulaşmak için bu rotayı kullanabiliyorlar" diye konuştu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mehmet Albayrak Yerel Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Süper Ay ne zaman, saat kaçta görülecek? 2024 Mavi Ay (Süper Dolunay) hangi gün gerçekleşecek? Dolunay etkileri ne kadar sürer? Beşiktaş- Lugano maçı ne zaman? Beşiktaş- Lugano maçı saat kaçta, hangi kanalda? Culpa Tuya çıktı mı? Culta Tuya konusu nedir? Culpa Tuya'nın oyuncu kadrosunda kimler var? ORMAN YANGINLARI SON DURUM! Orman yangınları devam ediyor mu, durdu mu? İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, ve Uşak yangınları son durum! Türkiye'de Volvo sedan model satılmayacak mı? Volvo sedan model neden satılmayacak? Rüyada eski sevgilinin mesaj atması ne demek? Rüyada eski sevgiliyle barışmak neye işaret? Rüyada eski sevgiliyle mesajlaşmak nedir? Fenerbahçe Göztepe maçında ne oldu, neden kavga çıktı? Ali Koç neden yere düştü? TFF açıklama son durum! AMEDSPOR- İSTANBULSPOR MAÇI CANLI İZLE! Amedspor- İstanbulspor maçı izleme linki Ateş grubu burçları hangileri? Ateş grubu burçlarının özellikleri ne? Ateş kişisi ne demek? Rüyada arkadaşınla kavga etmek ne anlama gelir? Rüyada tanıdık biriyle kavga etmek ne demek? Rüyada arkadaşınla kavga etmek küsmek neye işaret? Amedspor- İstanbulspor maçı hangi kanalda? Amedspor- İstanbulspor maçı nereden izlenir? Mesai saatleri değişecek mi? Çalışma saatleri kısalacak mı? 2024 mesai saatleri kısalıyor mu? Batılı tarzda ilk tiyatro nedir? Batılı tarzda ilk tiyatro eserinin adı ne, yazarı kim? Orkideye nasıl bakılır, ne kadar su verilir? Orkide çiçeğinin özelliği nedir, toprağı nasıl olmalı? Orkide bakımı püf noktaları! SON DAKİKA: Bolu'da orman yangını! Bolu'da orman yangını mı çıktı? Orman yangını söndürüldü mü? Bolu'da son durum nedir? Sana Değer programının sunucuları kim? Seda Sayan yok mu? Seda Sayan programı neden yok? Sabahın Sultanı Seda Sayan ne zaman başlayacak? CANLI DÖVİZ KURU 19 AĞUSTOS: Dolar, Euro ne kadar? Dolar, Euro, Altın kaç TL? AÖF sonuçları açıklandı mı? AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sonuç sorgulama ekranı! Silahla araba durduran sivil polis! Hatay'da ne oldu, olay ne? Sivil polis neden vatandaşa silah çekti?
title