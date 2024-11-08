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Düzce'de Organ Bağışı Haftası Etkinlikleri Düzenlendi

Düzce'de Organ Bağışı Haftası Etkinlikleri Düzenlendi
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Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında organ bağışının önemi vurgulandı ve vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.

Düzce Sağlık Müdürlüğü Atatürk Devlet Hastanesi'nde yapılan programla organ bağışına dikkat çekildi.

Düzce'de 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası etkinlikleri kapsamında Atatürk Devlet Hastanesi organ ve doku bağışı birimince etkinlik programı düzenlendi. Devlet Hastanesi Konferans Salonunda Organ ve Doku Bağışı Biriminde koordinasyonunda hastanenin Yoğum Bakım Uzmanı Dr. Zehra Mermi Bal tarafından hastanede görev yapan personellere yönelik "Organ Bağışının Önemi ve Organ Nakli" konusunda sunum gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında ekipleri poliklinik hizmet alanında stant açarak vatandaşlara ve personele organ bağışının önemi konusunda bilgilendirilmelerde bulunuldu ve hazırlanan broşürlerin dağıtımı yapıldı. Ayrıca organ bağışı yapmak isteyenlerin başvuruları alındı ve organ bağışının hayat kurtardığı bilinci ile herkesi bu konuda duyarlı olmaya davet ettiler. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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