Düzce'de Muhtarın Duyarlılığı Sokak Hayvanlarını Sevindirdi

Düzce'de aşırı sıcaklar insanlar kadar sokak hayvanları da etkiledi. Susayan bir sokak köpeğini fark eden mahalle muhtarı eliyle köpeğe su içirdi. O anları ise mahalle sakini görüntülerken muhtarın bu hareketi sosyal medya büyük beğeni topladı.

Aşırı sıcaklar ise özellikle sokak hayvanlarının bunalmasına neden oldu. Birçok duyarlı Düzceli sokak hayvanları için kapılarının önüne koydukları su kaplarıyla onları sıcaklarda susuzluk çekmesini önlemeye çalışsa da bazı mahalle aralarında bulunan köpekler için aşırı sıcaklar daha da çekilmez oluyor. Bu çerçevede merkeze bağlı Kiremitocağı Mahallesinde aşırı sıcaktan etkilenmiş ve bayılmak üzere olan sokak köpeğini gören Mahalle Muhtarı Hüseyin İlhan, şişe su alarak eliyle köpeğin susuzluğunu gidermeye çalıştı. Su verecek kap bulamayan Muhtar İlhan yaptığı hareketle insanlık ölmemiş dedirtti.

Bir mahalle sakini tarafından sosyal medya hesabında paylaşılan görüntü büyük beğeni topladı. - DÜZCE