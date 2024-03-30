Düzce'de Minik Eller Orman Oluşturmak İçin Çalıştı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de minik eller büyük ormanlar oluşturmak için çalıştı. Öğrenciler fidanın ağaca nasıl dönüştüğünü öğrendiler.

Dünya Ormancılık haftasında Özel İnci Yıldız Anaokulu öğrencileri, Orman İşletme Müdürlüğüne ait Pınarlar Fidanlığını ziyaret etti. Fidanlık alanında yapılan küçük bir tanıtım turu sonrasında, öğrencilere sera ortamında çelikle üretim yöntemi ile süs bitkisi üretimi anlatıldı. Daha sonra bir ağacın, tohumdan itibaren hangi aşamalardan geçerek büyüdüğü konusunda bilgiler verildi.

Bilgilendirmelerin ardından minik öğrenciler kendilerinin büyütecekleri mazı tohumlarını büyük bir dikkat ve özenle saksılara ekip can suyu verdi. Ekim işlemleri sonunda yapılan ikramlar sonrası öğrencilerin ziyareti sona erdi. - DÜZCE