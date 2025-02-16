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Düzce'de Klasik Otomobil Tutkunları Yağışa Rağmen Bir Araya Geldi

Düzce'de Klasik Otomobil Tutkunları Yağışa Rağmen Bir Araya Geldi
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Düzce Klasik Otomobil Sevenler Topluluğu, yağmura rağmen klasik otomobil tutkunlarını bir araya getirdi. Etkinlikte onca klasik otomobil sergilendi ve katılımcılar keyifli bir gün geçirdi.

Düzce'de klasik otomobil tutkunları, yağışa rağmen bir araya gelerek gözü gibi baktıkları klasik otomobillerini sergiledi. Klasik araçların görüntüleri göz kamaştırdı.

Düzce Klasik Otomobil Sevenler Topluluğu tarafından birliktelik organizasyonu düzenlendi. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık'ın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe Vali Selçuk Aslan ve eşi Pınar Aslan, Topluluk Onursal Başkanı İbrahim Doğru, Başkan Aykut Deniz ile Düzce'den ve şehir dışından gelen klasik otomobil sevenler katıldı. Onlarca klasik otomobilin bir araya geldiği etkinlikte, otomobil tutkunlarını yağmur bile engelleyemedi. Yağışa rağmen otomobil sevdalıları etkinliğe yoğun katılım sağladı.

"Yıllardır klasik otomobillerle uğraşıyorum"

Yapılan etkinlikle ilgili olarak bilgiler veren Düzce Klasik Otomobil Sevenler Topluluğu Onursal Başkanı İbrahim Doğru, "Yıllardır klasik otomobillerle uğraşıyorum. Organizasyonlara ev sahipliği yapıyoruz. Burada da şehir dışından misafirlerimiz var. Avusturya'dan misafirlerimiz var. Aracımın üzerine de katıldığım etkinliklerde verilen plaketleri ve madalyalarımı da koydum. Klasik otomobillere çocukluğumdan beri ancak daha etkin olarak 4 yıldır katılıyorum" dedi.

"Anlatılmaz yaşanır"

Klasik otomobil sevgisini 'anlatılmaz yaşanır' diye ifade eden Sevgi Doğru, "Bir klasik otomobil sahibi olmak anlatılmaz yaşanır diyeyim. Ben de kullanıyorum. Çok keyifli. Herkese tavsiye ederim" şeklinde konuştu.

"Anlamlı bir pazar günü etkinliği oldu"

Klasik otomobil hobisinin bir tutku olduğunun altını çizen Düzce Valisi Selçuk Aslan, "Otomobil kulübü tarafından düzenlenen Batı Karadeniz'de bulunan vilayetlerimizde bulunan farklı vatandaşlarımız, hemşehrilerimiz Düzce'ye misafir olarak geldi. Kahvaltı buluşmasında bir aradayız yaklaşık 53 klasik denilecek farklı otomobil bu etkinliğe geldi. Bir yerleşim yerinin kent kültürünü ortaya koyması adına bu tür güzel sosyal etkinlikler faydalı, bizler de bu nazik davete icap ettik. Ben arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum gerçekten böyle bir aile ortamı noktasında hepsi aileleri ve çocuklarıyla geldi anlamlı bir pazar günü etkinliği oldu. Tabii buradan klasik otomobil hobisi oldukça güzel, güzelliğinin yanında nadide eserlerin korunması adına da desteklenmesi ve teşvik edilmesi gereken bir çalışma. Buradan hareketle de burada bulunmayı arzu ettim. Kentimiz açısından bu güzelliğin devamını diliyorum. Farklı topluluklarımızın yaptığı sosyal çalışmalarda da her zaman yanlarında olacağımızı ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

Programın sonunda ise klasik otomobiller kısa bir şehir turu attı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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