Kar yağdı, kış lastiği telaşı başladı

Düzce'de kış lastiği zorunluluğu 15 Kasım'da başlamasına rağmen değişim işlemini kar yağışına kadar erteleyen sürücüler, servislerde yoğunluğa sebep oldu. Sektör temsilcileri, kış lastiğinin sadece kar yağdığında değil, hava sıcaklığı 7 derecenin altına düştüğü andan itibaren kullanılması gerektiğini hatırlattı.

Kentte 15 Kasım itibarıyla ticari araçlar için zorunlu hale gelen kış lastiği uygulamasına rağmen, değişim işlemini son ana bırakan sürücüler, kar yağışının başlamasıyla birlikte lastikçilere akın etti. Sabah saatlerinden itibaren servislerde yoğunluk yaşanırken, ustalar artan talebe yetişmekte güçlük çekti.

Kış lastiği bulunmayan araçların trafikte risk oluşturduğuna dikkati çeken ustalar, sürücülerin hem can güvenliği hem de trafik akışının aksamaması adına uygulamayı ihmal etmemeleri gerektiğini vurguladı.

"Kış lastiği sadece kar yağdığında takılmaz"

Lastik servisi müdürü Ümit Sel, ticari araçlar için uygulamanın 15 Kasım'da başladığını ancak birçok sürücünün kar yağışını beklediğini söyledi. Vatandaşların "kış lastiği" kavramını yanlış yorumladığını ifade eden Sel, şöyle konuştu:

"Beklenen kar yağışı nihayet başladı. Kış lastiği uygulaması aslında 15 Kasım tarihine çekilmişti ancak insanlarımız kış lastiğini sadece 'kar lastiği' olarak değerlendirdiği için yağışı bekledi. Sürücüler, kar yağdığı için servislere gitmeye başladı. Bununla ilgili yoğunluk ve mağduriyet yaşanabiliyor. Bilinmesi gereken en önemli nokta; kış lastiğinin sadece kar yağdığında değil, hava sıcaklığının 7 derecenin altına düştüğü andan itibaren takılması gerektiğidir. Bu kurala uyulması, yaşanan bu tür yoğunlukların ve mağduriyetlerin önüne geçecektir." - DÜZCE