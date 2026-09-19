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Düzce'de kentsel dönüşüm, Mutfak Sanatları Merkezi'ndeki buluşmada değerlendirildi

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Düzce'de kentsel dönüşüm, Mutfak Sanatları Merkezi'ndeki buluşmada değerlendirildi
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Düzce Mutfak Sanatları Merkezi'nde düzenlenen buluşmada, kentin kentsel dönüşüm çalışmaları değerlendirildi. Görüşmeye katılan Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp ve Osman Altınışık ile devam eden ve planlanan çalışmalar üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

DÜZCE(İHA) – Düzce Mutfak Sanatları Merkezi'nde gerçekleştirilen buluşmada, kentin kentsel dönüşüm çalışmaları ve dönüşüm sürecine ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Düzce'nin kentsel dönüşüm çalışmaları, Düzce Mutfak Sanatları Merkezi'nde gerçekleştirilen görüşmede ele alındı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Osman Altınışık ile bir araya gelindi. Görüşmede, Düzce için büyük önem taşıyan kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Şehrin dönüşüm sürecine ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı buluşmada, devam eden ve planlanan çalışmalar üzerine görüşler paylaşıldı.

Düzce'ye yönelik destekleri nedeniyle Hakkı Alp ve Osman Altınışık'a teşekkür edilirken, çalışmalarında başarılar dilendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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