Düzce'de kaybolan kedi mikroçip sayesinde sahibine ulaştı

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Cumayeri ilçesinde yaşayan "Sufle" ismindeki kedi kaybolduktan 2 gün sonra Düzce Merkez'de hayvan sever tarafından bulundu. Bulunan kedinin sahibine mikroçip sayesinde ulaşıldı.

Kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınmasına dair yönetmelik dahilinde Cumayeri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde mikroçip uygulaması yapılan ve ev hayvanı pasaportu düzenlenerek kayıt altına alınan Sufle ismindeki kedi kaybolduktan 2 gün sonra Nagihan Turan isimli bir hayvan sever tarafından bulundu. Tarım ve Orman Müdürlüğünü teslim edilen British ırkı kediye takılan mikroçip okuyucusu tarafından görüntülenmesi sonucu sahip bilgileri tespit edilerek iletişime geçildi ve kedisi sahibine teslim edildi. Ev hayvanı sahibi Kazım Çetin "Sokakta bulanan diğer kedilerden rahatsızlık duyarak kedimiz kaçtı, kaybolduğundan beri çok üzüldük ve her yerde aradık. İki günün sonunda kavuştuk. Kedimizi bulan Nagihan Hanım'a ve bize ulaşıp kedimizi teslim eden İl Tarım ve Orman Müdürlüğündeki yetkililere teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

İl Müdürümüz Esra Uzun'da "Hayvanları Koruma Kanunu ile ülkemizde zorunlu hale gelen ev hayvanlarının tanımlanması için mikroçip uygulaması ile Ev Hayvanı Kayıt Sistemi'ne (PETVET) hayvanın adı, pasaport numarası, türü, ırkı, cinsiyeti, rengi, doğum tarihi, sahibinin adı, bulunduğu il, ilçe, köy/mahalle bilgileri ile acil durumda ulaşılabilecek kişi bilgileri kaydediliyor. Ayrıca aşı, sahip değişikliği, kayıp ve hayvana yapılan operasyon bilgileri de kayıt altına alınıyor. Ev hayvanları için dijital bir kimlik işlevi gören mikroçip teknolojisi sayesinde kaybolan hayvanların sahiplerine kolayca ulaşılıyor" dedi. - DÜZCE