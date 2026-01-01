Haberler

Güvercinleri yemleyen vatandaş yürekleri ısıttı

Düzce'de aşırı kar koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta sıkıntı yaşayan güvercinleri besleyen bir vatandaşın görüntüleri yürekleri ısıttı. Vedat Öztürk, Millet bahçesinde güvercinlere ekmek vererek hayvanların kış aylarında zorlanmasına destek oldu.

Düzce'de kar sebebi ile yemek bulmakta güçlük yaşayan güvercinleri bir vatandaş marketten ekmek alarak beslemesi yürekleri ısıttı.

Düzce'de kar nedeniyle yemek bulmakta zorlanan güvercinleri besleyen Vedat Öztürk'ün görüntüleri yürekleri ısıttı. Düzce, 2026 yılının ilk gününe beyaz örtüyle uyandı. Yüksek kesimlerde 70 santimetreye ulaşan şehir merkezinde 15 santimetreyi buldu. Kar nedeniyle yemek bulamayan güvercinlerin imdadına vatandaşlar yetişti. Millet bahçesinde güvercinleri besleyen Vedat Öztürk'ün görüntüleri yürekleri ısıttı. Konuya ilişkin gazetecilere açıklama yapan Öztürk, "Vesile olmuşsak ne mutlu bize. Kışın karda tabii hayvanlar da acıkmıştır. Biz de yardımcı olmak istedik, inşallah karınları doymuştur" ifadelerine yer verdi. - DÜZCE

