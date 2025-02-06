Düzce'de Kahramanmaraş Depremleri İçin Anma Programı Düzenlendi

DÜZCE (İHA) – Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitiren vatandaşlar, Düzce'de düzenlenen anma programıyla yad edildi. Programa katılan Vali Selçuk Aslan, "Düzce, yatay mimarinin başarılı bir şekilde uygulandığı bir şehir olup, mevcut yapı stokunun yüzde 80'inden fazlası afet mevzuatına uygun hale getirilmiştir. Bu açıdan oldukça şanslıyız ve diğer vilayetlere örnek olabilecek düzeyde planlı bir şehirleşmeye sahibiz" dedi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde binlerce kişi hayatını kaybederken, on binlerce kişi yaralanmıştı. Afetin yıl dönümünde Düzce'de de anma etkinlikleri düzenlendi. Hayatını kaybeden vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim tilavetleriyle anılırken, deprem bölgelerinde görev alan arama kurtarma ekipleri de Cedidiye Meydanı'nda stant açarak çalışmalarını sergiledi.

Düzce Valisi Selçuk Aslan ve beraberindeki heyet, etkinlik alanını ziyaret ederek stantları gezdi. Daha sonra, deprem bölgelerinde inşa edilecek dini tesisler için kurulan hayır çarşısının açılışı gerçekleştirildi.

"Afetlerden çıkartmamız gereken dersleri idrak etmeye çalışıyoruz"

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Aslan, Düzce'nin yapı stokunun en güvenli şehirlerden biri olduğunu vurguladı. Aslan, "Asrın felaketinden çıkartmamız gereken dersler var. Düzce, afet gerçeğini en yakın anlayan şehirlerden bir tanesi. Yaşadığımız afetlerden çıkartmamız gereken dersleri idrak etmeye çalışıyoruz. Düzce olarak kentimizi her türlü afete karşı daha dirençli kurulması noktasında fiziki çalışmalar yürütüyoruz. Toplumun afetlere hazırlıklı olması kapsamında eğitim çalışmalarımızı hızlı şekilde yürütme gayreti içerisindeyiz. Bu noktada tüm kurumlarımız tam bir koordinasyon içerisinde ilerlerken, yerel ve ulusal basınımıza çok teşekkür ediyorum. Toplumumuzun ve vatandaşlarımızın afetlere karşı hazırlanması noktasında ciddi eğitim konusunda ciddi gayret ve desteklerini görüyoruz" dedi.

"Düzce, yatay mimarinin başarılı bir şekilde uygulandığı bir şehir"

Aslan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Asrın felaketi dedik ama şükür olsun sendelediğimiz yerden çok daha güçlü bir şekilde kalkıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın 'asrın dayanışması' diyerek adlandırdığı toplumsal dayanışmamızda inşallah çok daha güçlü bir şekilde ayağa kalkacağız. Düzce, 1999 depreminde acı bir şekilde yaşamıştı. Türkiye Büyük Millet Meclisinin imar konusundaki mevzuat değişiklikleri ve düzenleyici kurumlarımızın çalışmalarıyla yapı stoku daha güvenli olması için ciddi bir ivme ve yol aldı. Bu alınan yolun en güzel uygulandığı yerlerden birisi Düzce oldu. Düzce Ovası, Efteni Gölü aynasının çekildiği bir alanda şehirleşmiştir. Zeminin kumlu yapısı göz önünde bulundurularak, mahalli idareler kat sınırlamasını disiplinli bir şekilde uygulamıştır. Binalarımızın güvenliği konusunda statik hesaplamalar bilimsel yöntemlerle belirlenmiş, ayrıca jeolojik açıdan zeminin sunduğu gerçeklik çerçevesinde kat sınırlaması getirilmiştir. Düzce, yatay mimarinin başarılı bir şekilde uygulandığı bir şehir olup, mevcut yapı stokunun yüzde 80'inden fazlası afet mevzuatına uygun hale getirilmiştir. Bu açıdan oldukça şanslıyız ve diğer vilayetlere örnek olabilecek düzeyde planlı bir şehirleşmeye sahibiz" - DÜZCE