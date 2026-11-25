Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Düzce'de 25 Kasım kapsamında düzenlenen panelde, kadına yönelik şiddetin psikolojik ve toplumsal boyutları, cinsiyetçi kalıplar, olumlu babalık ve şiddetin önlenmesinde farkındalığın önemi ele alındı.

Programa; Rektör Yardımcı Prof. Dr. Mustafa Koç, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Onur Er, akademik personel ile öğrenciler katılım sağladı. DÜKAM Müdürü Doç. Dr. Şule Çeviker Ay'ın yönetiminde gerçekleşen programda Fen Edebiyat Fakültesinden Arş. Gör. Dr. Başak Gençtürk Oğhan ile Psikolog Ersan Şimşek konuşmacı olarak yer aldı.

"Kadına yönelik şiddetle mücadele toplumsal bir sorumluluktur"

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Doç. Dr. Şule Çeviker Ay, psikolojik baskı, tehdit ve zorlama gibi davranışların da şiddet kapsamında değerlendirildiğini ifade ederek, ulusal ve uluslararası araştırmaların şiddetin farklı biçimlerde varlığını sürdürdüğünü ortaya koyduğunu dile getirdi. Kendi yaşamından örnekler paylaşarak toplumsal rollerin sorgulanmasının farkındalık açısından önemine değinen Ay, kadına yönelik şiddetle mücadelenin bireysel tutumların ötesinde toplumsal zihniyetin dönüşümünü de gerektirdiğini ifade etti.

Rektör Yardımcısı Mustafa Koç, kadına yönelik şiddetin günümüzde hala önemli bir toplumsal sorun olarak varlığını sürdürmesinin üzüntü verici olduğunu belirtti. Kadınların bireysel haklarının ve özgürlüklerinin korunmasının önemine dikkat çeken Koç, şiddetin önlenmesinde toplumsal ahlak anlayışının geliştirilmesi, bireysel sorumluluk bilincinin güçlendirilmesi ve caydırıcı hukuki yaptırımların öneminin altını çizdi.

Korumacı cinsiyetçiliğin şiddetle ilişkisi değerlendirildi

Açılış konuşmalarının ardından programın panel bölümüne geçildi. Panelin ilk konuşmacısı, Arş. Gör. Dr. Başak Gençtürk Oğhan, "Gözden Kaçanlar: Kadına Yönelik Şiddetin Sosyal Psikolojisi" başlıklı sunumunda kadınların tarih boyunca farklı toplumsal kalıplar içerisinde değerlendirildiğine dikkat çekti. Sosyal psikoloji alanındaki araştırmalardan hareketle düşmanca cinsiyetçilik ve korumacı cinsiyetçilik kavramlarını açıklayan Oğhan, kadınlara yönelik olumlu ve koruyucu gibi görünen bazı tutumların da toplumsal cinsiyet eşitsizliğini pekiştirebildiğini ifade etti. Cinsiyetçi düşünce kalıplarının erken yaşlarda gelişebildiğini ifade eden Oğhan, eğitim ve farkındalık çalışmalarının bu kalıpların dönüştürülmesinde etkili olabileceğini dile getirerek kadına yönelik şiddetle mücadelede gündelik dilin, davranışların ve toplumsal kabullerin sorgulanmasının önemini vurguladı.

"Olumlu babalık öğrenilen ve geliştirilen bir süreçtir"

Psikolog Ersan Şimşek ise "Bir İlişki Modeli: Şiddetin Önlenmesinde Olumlu Babalık" başlıklı sunumunda, aile içi iletişim, güvenli bağlanma, değişen ebeveynlik rolleri ve olumlu babalık yaklaşımını değerlendirdi. Çocukların duygusal ve sosyal gelişiminde ebeveynlerin tutumlarının belirleyici olduğunu ifade eden Şimşek, olumlu babalığın yalnızca temel ihtiyaçların karşılanmasından ibaret olmadığını; sevgi, ilgi, sorumluluk ve sağlıklı iletişimle gelişen bir süreç olduğunu vurguladı.

Kadına yönelik şiddetin önlenmesinde toplumsal farkındalığın, eğitimin, adil ilişkilerin ve sağlıklı aile iletişiminin öneminin vurgulandığı panel, konuşmacılara teşekkür belgesi takdiminin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı