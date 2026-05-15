Huzur Akademisi ilk etkinliğiyle başladı

Düzce Üniversitesi Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü tarafından hayata geçirilen Huzur Akademisi programının ilk etkinliği, Muharrem Sancaklı Huzurevi'nde gerçekleştirildi. Akademi kapsamında düzenlenen programda, Tıp Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Kürşat Öneç "Kronik Hastalıklarla Baş Etme Teknikleri" başlıklı konuşmasıyla yer aldı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Toplumsal Katkı Koordinatörü Doç. Dr. Hande Bulut, üniversitenin toplumsal katkı anlayışı doğrultusunda hayata geçirilen Huzur Akademisi'nin, farklı yaş gruplarıyla bilgi ve deneyim paylaşımını güçlendirmeyi amaçladığını ifade etti.

Etkinliğin davetli konuşmacısı Dr. Öğr. Üyesi Kürşat Öneç ise, kronik hastalıkların günlük yaşam üzerindeki etkileri, sağlıklı yaşam alışkanlıkları ve hastalıklarla mücadelede dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında huzurevi sakinlerine bilgiler verdi. Katılımcılar, sunum boyunca merak ettikleri konulara ilişkin sorular yönelterek interaktif bir paylaşım ortamı oluşturdu.

Program sonunda yapılan değerlendirmelerde, Huzur Akademisi'nin ilk etkinliğinin sağlık konusunda farkındalık oluşturmasının yanı sıra toplumsal birliktelik ve dayanışma duygusunu da güçlendirdiği belirtildi.

Etkinlik, Toplumsal Katkı Koordinatörü Doç. Dr. Hande Bulut tarafından, programa katkılarından dolayı Dr. Öğr. Üyesi Kürşat Öneç'e teşekkür belgesi takdim edilmesiyle sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı