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Düzce'de Hibrit Bal Peteği Modelli Konteyner Prototipi Tanıtıldı

Düzce'de Hibrit Bal Peteği Modelli Konteyner Prototipi Tanıtıldı
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Düzce İl Özel İdaresi tarafından prototipi yapılan bal peteği modelli hibrit konteyner, hızlı kurulum ve güvenli konaklama imkanı sunması hedeflenerek görücüye çıktı. Vali Selçuk Aslan, proje hakkında bilgi aldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Özel İdaresi tarafından prototipi yapılan bal peteği modelli hibrit, çadır/konteyner görücüye çıktı. Hızlı kurulan, güvenli konaklama sağlayan konteyneri Vali Selçuk Aslan inceledi.

Düzce Valisi Selçuk Aslan'ın 'Uluslararası Afet Lojistik ve Tedarik Fuarı'nda gördüğü, ülke şartlarına uyarlanması için talimat verdiği projenin, İl Özel İdaresi Çelik ve Ahşap Ürünleri İmalat Tesisi'nde Ar-Ge çalışmalarına başlandı.

Hızlı kuruluyor, güvenli konaklama sağlıyor

Bu çalışmalar kapsamında, afet zamanlarında hızlı kurulum ve güvenli konaklama imkanı sunması hedeflenen bal peteği modelli hibrit konteyner/çadır prototipi üretimini inceleyen Vali Selçuk Aslan, proje hakkında yetkililerden bilgi aldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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