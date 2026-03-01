Halı sahada kalp krizi geçirerek vefat eden Murat Kasapoğlu son yolculuğuna uğurlandı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de halı sahada maç oynarken kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Murat Kasapoğlu son yolculuğuna uğurlandı.

Düzce'de dün akşam saatlerinde iftar sonrası arkadaşları ile halı saha maçı yapan Murat Kasapoğlu (48) kalp krizi geçirdi. Halı sahada bulunanların fark etmesi üzerine Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kasapoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Genç yaşta kalbine yenilen Kasapoğlu, Yeni Mahalle Fetih Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yeni Mahalle Mezarlığı'na defnedildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı