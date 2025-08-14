Düzce'de Ev İşçilerine Haklar Eğitimi

Düzce'de Ev İşçilerine Haklar Eğitimi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de Hizmet İş Sendikası, ev işçilerine yönelik çalışma yaşamında temel ilkeler ve haklar konusunda bilinçlendirme eğitimi düzenledi. Avrupa Birliği Bakanlığı'nın desteklediği projeyle kadınlara sigorta zorunluluğu hakkında bilgi verildi.

Düzce'de Hizmet İş Sendikası, çalışma yaşamında temel ilkeler ve haklar konusunda ev işçilerini bilinçlendirme eğitimi gerçekleştirdi.

Düzce'de ev işçiliği yapanlara yönelik Hizmet İş tarafından eğitimler devam ediyor. Bu çerçevede Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından desteklenen "Çalışma yaşamında temel ilkeler ve haklar konusunda ev işçilerinin bilinçlendirme projesi" Düzce'de de hayata geçirildi.

Ev işçilerinin hakları ile ilgili detaylı bilgilendirmelerin yapıldığı seminerde kadınlara sigorta yapma zorunluluğu hakkında bilgiler verildi. Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi için eğitim alan kadınlar Hizmet İş Sendikası tarafından yapılan seminer ile daha bilinçli oldu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Tek bir şey istedi! Kerem'den Galatasaray'a sürpriz telefon

Tek bir şey istedi! Kerem'den Galatasaray'a sürpriz telefon
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özcan Deniz'in eşinden kan donduran iddia: Kaynanam karnıma dakikalarca tekme attı

Olay yaratan itiraf: Dakikalarca tekmeledi, kafamdan kan akıyordu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.