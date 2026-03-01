Haberler

Bulduğu para dolu çantayı polise teslim etti

Düzce'de bir vatandaş, sahipsiz bulduğu içi para dolu çantayı polise teslim ederek dürüst bir davranış sergiledi. Çantanın sahibi olan Ramazan Dal, çantasını ve parasını geri alarak Serdal Şahin'e teşekkür etti.

Düzce'de sokakta bulduğu ve içinde yüklü miktarda para olan çantayı polise teslim eden vatandaş, örnek davranışıyla takdir topladı.

Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde iftara kısa bir süre kala yolda yürüyen Serdal Şahin, sahipsiz bir çanta buldu. Çantayı kontrol ettiğinde içinde yüklü miktarda para olduğunu fark eden Şahin, vakit kaybetmeden Çatana Polis Merkezi'ne giderek durumu ekiplere bildirdi. Çantayı görevlilere teslim eden Şahin, paranın sahibinin bulunmasını talep etti.

Şahin'in bu duyarlı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, yaptıkları incelemeler sonucunda çantanın Ramazan Dal'a ait olduğunu tespit etti. Ekipler tarafından polis merkezine davet edilen Dal'a, kaybettiği çantası ve parası eksiksiz bir şekilde teslim edildi. Büyük mutluluk yaşayan Dal, örnek davranışından ve dürüstlüğünden dolayı Serdal Şahin'e teşekkür etti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
