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Düzce’de Depremi’nin yıl dönümünde saat 18.57’de sirenler çaldı

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Düzce’de Depremi’nin yıl dönümünde saat 18.57’de sirenler çaldı Haber Videosunu İzle
Düzce’de Depremi’nin yıl dönümünde saat 18.57’de sirenler çaldı
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12 Kasım 1999 Düzce Depremi’nin 27. yıl dönümünde, depremin meydana geldiği saat 18.57’de kent genelinde sirenler çaldı.

12 Kasım 1999 Düzce Depremi'nin 27. yıl dönümünde, depremin meydana geldiği saat 18.57'de kent genelinde sirenler çaldı. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlar anıldı.

Düzce'de büyük yıkıma ve derin acılara neden olan 12 Kasım 1999 depreminin üzerinden 27 yıl geçti. Aradan geçen yıllara rağmen yaşanan acılar hafızalardaki tazeliğini koruyor. 12 Kasım depreminin yıl dönümünde, saatler 18.57'yi gösterdiğinde Düzce sokakları siren sesleriyle yankılandı. 27 yıl önce yaşanan büyük felaketin acısı bir kez daha hissedildi.

12 Kasım 1999 tarihinde saat 18.57'de meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde 845 kişi hayatını kaybetmiş, binlerce vatandaş yaralanmış ve çok sayıda bina yıkılmıştı. Depremin 27. yıl dönümünde hayatını kaybeden vatandaşlar rahmetle anılırken, yaşanan felaket deprem gerçeğini ve afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemini bir kez daha hatırlattı.

Programda konuşan Düzce Valisi Mehmet Makas, "Bugün bir hüzün akşamını, hüzün gecesini yaşıyoruz. Bundan 27 yıl önce, 12 Kasım 1999 tarihinde maalesef Düzce'miz büyük bir deprem yaşamış, 845 vatan evladını deprem şehidi olarak yolcu etmiştir. Allah her birine gani gani rahmet eylesin. Her birine rahmet diliyorum. İnancımız ve imanımız gereği biliyoruz ki her biri şehittir."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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