Düzce'de Camiler ve Din Görevlileri Haftası Açılışı: Gazze İçin Dua

DÜZCE (İHA) – Düzce'de Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın açılış programında Gazze'de soykırıma uğrayan Filistinliler için dua edildi.

Düzce'de Camiler ve Din Görevlileri Haftası, Merkez Büyük Camii önünde düzenlenen törenle kutlanmaya başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende konuşan Vali Selçuk Aslan, "Doğumla bebeğin kulağına okunan ezan ile başlayarak, son yolculuğuna da camilerimizden uğurlarız. İbadetin yanı sıra cami kürsülerinde yapılan vaazlar, insanlarımıza doğruluğu, iyiliği, adaleti, birliği, beraberliği anlatan yönüyle hayatı tutmaktadır" diye konuştu.

"Peygamberimizin öğretilerinden beslenmemiz iki dünyamızı da kurtarır"

Diyanet İşleri Başkanlığı Cami Hizmetleri Daire Başkanı Turgut Erhan ise "Neyi idrak edersek edelim Peygamberimiz Hz. Muhammed'in öğretilerinden beslendiğimiz müddetçe hem dünyadaki yaşantımız aydınlık hem de ahiretimiz berrak olacaktır. Zira onun doğumu sıradan bir doğum değildir. Peygamberimizin doğumu gibi bazı doğumlar vardır. Sevgi, hoşgörü, iyi ahlak üzere olur ve insanlığa yol gösterir. İşte Peygamberimizin doğumu da insanlığın kurtuluşu üzerine olmuştur. Adeta yeniden değiştiren ve dönüştüren bir doğumdur. Ona ilk vahiy geldiği zaman o vahyin sarsıntısıyla beraber eşi Hz. Hatice validemiz kendisi biraz ürperti haline geldiği zamanı anlatıyor. Aynı zamanda bizim nasıl bir ahlaka bürünmemiz gerektiğini de aslında bize söylüyor. Düşenin elinden tutan, zalimin karşısında, mazlumun yanında olasın diyen bir Müslüman da aslında bir insanda olması gereken özellikleri ve güzellikleri aktarıyor. Böyle bir insanı Allah asla mahzun ve kederde bırakmayacaktır diyor" dedi.

"Bir yıl boyunca camilerimizde Peygamber Efendimizin hayatını anlatacağız"

İl Müftüsü Osman Aydın, "Diyanet İşleri Başkanlığımızın en önemli haftalarından birisi de Camiler ve Din Görevlileri Haftası'dır. Bu sene Cumhurbaşkanlığımız tarafından 'Peygamberimizin hayatı' teması ile kutlanacak. Bir yıl boyunca Peygamberimizin anlatılacağı seneyi inşallah hep beraber yaşayacağız. Camilerde yapacağımız dualar da önemlidir ve bu akşam da İsrail'in zulmü altında bugüne kadar zorluk içerisinde olan Gazze'deki kardeşlerimiz için dualar edeceğiz. Bütün Müslümanları bekleriz. Dünyanın farklı yerlerinden, farklı dillerden insanların tek amaç doğrultusunda yardım etmek, insani yardım götürmek için hepimizin bildiği gibi Küresel Sumus Filosu, İsrail askerlerince engellendi. Camilerdeki dualarımız yardıma muhtaç olan Gazzeli kardeşlerimiz için olacak" şeklinde konuştu.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası açılış programı, Gazze'de soykırıma uğrayan Filistinlilerin kurtuluşu için yapılan dua ile sona erdi. - DÜZCE