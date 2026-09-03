Haberler

Vali Makas, bıçakçılık ustalarını ziyaret etti

Vali Makas, bıçakçılık ustalarını ziyaret etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce Valisi Mehmet Makas, Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı unvanına sahip bıçakçılık ustaları Servet Altınışık ve Alper Tüfekçi'yi ziyaret ederek geleneksel sanatın yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması konularında bilgi aldı. Ziyaret kapsamında çarşı esnafıyla da bir araya gelen Vali Makas, esnafın talep ve görüşlerini dinledi.

Düzce Valisi Mehmet Makas, Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı unvanına sahip bıçakçılık ustaları Servet Altınışık ve Alper Tüfekçi ile bir araya geldi.

Vali Mehmet Makas, kentin geleneksel el sanatları arasında önemli bir yere sahip olan bıçakçılık geleneğinin yaşatılmasına yönelik çalışmalar kapsamında bıçakçılık ustaları Servet Altınışık ve Alper Tüfekçi'yi ziyaret etti. Kültür Mahallesi ve Camikebir Mahallesi'nde gerçekleştirilen ziyaretlerde ustalarla bir araya gelen Vali Makas, geleneksel bıçakçılık sanatının yaşatılması, gelecek nesillere aktarılması ve bu alanda faaliyet gösteren esnafın çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Düzce'nin kültürel mirasının önemli unsurlarından biri olan geleneksel bıçakçılığın korunmasının önemine dikkat çeken Vali Makas, emekleri ve kültürel mirasa sundukları katkılar dolayısıyla ustalara teşekkür etti.

Vali Makas, bıçakçılık ustalarına çalışmalarında kolaylıklar ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu.

Çarşı esnafıyla bir araya geldi

Ziyaret programı kapsamında iş hanı ile çarşı esnafını da ziyaret eden Vali Mehmet Makas, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Esnafın talep ve görüşlerini dinleyen Vali Makas, Düzce'nin ticari ve sosyal hayatına katkı sunan esnafa çalışmalarında başarılar diledi.

Düzce'de geleneksel el sanatlarının korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla yürütülen çalışmaların önemine vurgu yapılan ziyaretler, esnaf ve vatandaşlarla yapılan görüşmelerle devam etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Silivri'deki gemi kazasında bilirkişi raporu ortaya çıktı: Dümende tecrübesiz 3. kaptan vardı, gözcü yoktu

Silivri'deki gemi kazasında ilk rapor: Kaptan uyuyordu, dümende...
Ahmet Davutoğlu pazartesi günü ifade verecek

Ahmet Davutoğlu ifadeye çağrıldı
Altın yeniden sahnede! 7 aydır böylesi görülmemişti

Altında 7 ay sonra bir ilk!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Talisca'dan Fenerbahçe yönetimine soğuk duş

Fener yönetimine olay hareket!
İbrahim Tatlıses’in son hali yürek burktu! Hayranları endişelendi

İbrahim Tatlıses’in son hali yürek burktu! Hayranları endişelendi
Fenerbahçe'de 45,5 milyon euro buhar oldu

Taraftar delirmesin de ne yapsın! Tam 45 milyon euro buhar oldu

Galatasaray'da Sane şoku! Yönetime bildirdi

Yönetime bildirdi! Galatasaray'da Sane şoku
Gabriel Jesus'un sağlık kontrolündeki hali şaşırttı

Neler oluyor orada? Kimse anlam veremedi
İngiliz oyuncu çıplakken eşi kamerayı açtı!

Dünyaca ünlü oyuncu çıplakken eşi kamerayı açtı!

Ayhan Bora Kaplan davasında dikkat çeken iddia: Cumhur İttifakı dağılıyor, sen de patlat geç

"Cumhur İttifakı dağılıyor, gel sen de patlat geç"