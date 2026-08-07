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Düzce'de Başarılı Polislere Ödül

Düzce'de Başarılı Polislere Ödül
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Düzce İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Temmuz ayında üstün başarı ve özveri gösteren emniyet personelini teşekkür belgesi ve hediye ile ödüllendirdi. Törende konuşan Ergüder, teşkilatın vatandaşların huzur ve güvenliği için fedakarca çalıştığını belirterek, başarılı personeli tebrik etti ve ödüllendirme uygulamalarının süreceğini ifade etti.

Düzce İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Temmuz ayında görevlerinde üstün başarı ve özveri gösteren emniyet personelini teşekkür belgesi ve hediye ile ödüllendirdi.

İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder'in Düzce'de göreve başlamasıyla başlatılan başarılı polislerin ödüllendirilmesi geleneği sürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen törende başarılı personele belgelerini takdim eden Emniyet Müdürü Ergüder, emniyet teşkilatının vatandaşların huzur ve güvenliği için büyük bir fedakarlıkla görev yaptığını belirterek, özverili çalışmalarıyla örnek olan personeli tebrik etti.

Ergüder, başarılı çalışmaların devamını dileyerek gösterilen gayretin teşkilat açısından önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti.

Vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla görevlerini başarıyla yerine getiren personelin motivasyonunu artırmaya yönelik ödüllendirme uygulamalarının sürdürüleceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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