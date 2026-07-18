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Çeşmelerden ayran aktı

Çeşmelerden ayran aktı
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Düzce'nin Selamlar köyünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1934'te uğrayarak ayran içmesi anısına her yıl 18 Temmuz'da düzenlenen geleneksel kutlama, 92. yılında mehteran gösterileri ve etkinliklerle coşkuyla gerçekleştirildi.

Düzce'nin Selamlar köyünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk 1934'de bölgeye uğrayarak ayran içti. O gün bugündür her 18 Temmuz'da köyde coşkulu kutlama yapılıyor.

18 Temmuz 1934'de İstanbul'dan Ankara'ya giden Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yol üzerinde Düzce'nin Selamlar köyünde soluklanmak için durdu. O zamanlar köy ahalisi Atatürk'e ayran ikram edip uğurladı. Atatürk'ün köylerine gelişini 92 yıldır unutmayan Selamlar halkı her yıl 18 Temmuz'u coşku ile kutluyor. Her yıl köy meydanında ki çeşmeden akıtılan ayran ile birlikte Atatürk'ün köye gelişi kutlanıyor. 92. Yılda da köy meydanında mehteran gösterileri ve çeşitli etkinlikler ile kutlandı. Gazi Mustafa Kemal ve Silah arkadaşlarını rahmetle anan Düzce Valisi Mehmet Makas, günün anlam ve önemine binaen kısa sürekli açıklamalarda bulundu. Katılımcılara teşekkür eden Vali Makas, daha sonra köy meydanında ki çeşmeden ayran içti. Daha sonra köyde bulunan Atatürk müzesini gezen protokol üyeleri bölgede bulunanlara çeşitli ikramlar yapıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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